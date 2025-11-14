SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Steady Growth XG
Abdulaziz Saeed Mabruk Alghamdi

Steady Growth XG

Abdulaziz Saeed Mabruk Alghamdi
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
21 (41.17%)
Loss Trade:
30 (58.82%)
Best Trade:
46.26 USD
Worst Trade:
-34.09 USD
Profitto lordo:
81.69 USD (8 350 pips)
Perdita lorda:
-138.33 USD (12 039 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (11.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.91 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.80%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
31 (60.78%)
Short Trade:
20 (39.22%)
Fattore di profitto:
0.59
Profitto previsto:
-1.11 USD
Profitto medio:
3.89 USD
Perdita media:
-4.61 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.01 USD (5)
Crescita mensile:
-5.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
104.72 USD
Massimale:
104.72 USD (9.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.73% (104.57 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 3
EURAUD 3
GBPCHF 3
EURNZD 3
CADJPY 3
USDCAD 3
XAUUSD 3
EURCHF 2
USDCHF 2
EURCAD 2
GBPUSD 2
CADCHF 1
GBPAUD 1
EURUSD 1
USDSGD 1
NZDUSD 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
GBPJPY 1
XAGUSD 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCAD 1
GBPCAD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -3
CHFJPY 5
NZDCHF -3
EURAUD -3
GBPCHF 6
EURNZD -4
CADJPY 7
USDCAD -1
XAUUSD -12
EURCHF 0
USDCHF 0
EURCAD 2
GBPUSD -4
CADCHF -1
GBPAUD -1
EURUSD -2
USDSGD -1
NZDUSD -1
USDJPY -1
GBPNZD -2
GBPJPY 2
XAGUSD -31
EURJPY 0
NZDJPY 1
AUDJPY -3
NZDCAD 1
GBPCAD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD -459
CHFJPY 872
NZDCHF -250
EURAUD -705
GBPCHF 518
EURNZD -502
CADJPY 598
USDCAD -246
XAUUSD -1.2K
EURCHF 32
USDCHF 12
EURCAD 270
GBPUSD -427
CADCHF -95
GBPAUD -201
EURUSD -158
USDSGD -133
NZDUSD -141
USDJPY -159
GBPNZD -387
GBPJPY 320
XAGUSD -615
EURJPY -66
NZDJPY 55
AUDJPY -230
NZDCAD 117
GBPCAD -533
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.26 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +11.07 USD
Massima perdita consecutiva: -8.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.25 × 32
Darwinex-Live
0.32 × 4570
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 447
Pepperstone-MT5-Live01
1.11 × 161
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
Ava-Real 1-MT5
2.57 × 7
VantageFXInternational-Live
2.65 × 43
TickmillUK-Live
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.38 × 8
XMGlobal-MT5 2
3.53 × 43
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.08 × 319
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
18 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Stability Growth is a fully automated trading signal. It combines a robust technical setup with disciplined risk management, aiming for steady growth with limited drawdown.

⚙️ Technical Features:

  • Precise entries and exits based on short-term price movements

  • Average holding time: approx. 6 hours per trade

  • No martingale, no grid – each trade stands on its own

  • Automated strategy with strict control over risk and position size

📊 Strategy Overview:

  • Focused trading on USDJPY with high efficiency

  • Over 85% winning trades since inception

  • Profit factor of 1.65 – Sharpe ratio 0.21

  • Clear SL/TP logic for every setup

  • Monthly growth in the range of 6–8%

💼 Recommended Requirements:

  • Capital: from 1000 USD

  • Leverage: 1:200 recommended

⚠️ Note:
This signal operates with calm, controlled trading phases – with occasional peak periods generating most of the profits. Ideal for investors seeking consistent results without unnecessary risk.

➡️ Subscribe now and follow a professionally managed, stable trading signal!


Non ci sono recensioni
2025.11.14 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Steady Growth XG
30USD al mese
-5%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
51
41%
100%
0.59
-1.11
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.