- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
77 (82.79%)
Loss Trade:
16 (17.20%)
Best Trade:
1 560.34 USD
Worst Trade:
-345.65 USD
Profitto lordo:
1 785.39 USD (1 432 193 pips)
Perdita lorda:
-939.71 USD (5 186 538 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (204.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 581.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.56%
Massimo carico di deposito:
249.59%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
72 (77.42%)
Short Trade:
21 (22.58%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
9.09 USD
Profitto medio:
23.19 USD
Perdita media:
-58.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-901.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-901.89 USD (15)
Crescita mensile:
-13.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
901.89 USD (480.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.65% (901.89 USD)
Per equità:
96.54% (443.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|87
|archived
|3
|US100
|1
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-733
|archived
|1.6K
|US100
|0
|EURUSD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-3.8M
|archived
|0
|US100
|59
|EURUSD
|17
|GBPUSD
|6
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 560.34 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +204.23 USD
Massima perdita consecutiva: -901.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 5
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 7
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
