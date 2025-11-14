SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TestDrive
Y Tri Mujiadi Putranto

TestDrive

Y Tri Mujiadi Putranto
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -13%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
77 (82.79%)
Loss Trade:
16 (17.20%)
Best Trade:
1 560.34 USD
Worst Trade:
-345.65 USD
Profitto lordo:
1 785.39 USD (1 432 193 pips)
Perdita lorda:
-939.71 USD (5 186 538 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (204.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 581.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.56%
Massimo carico di deposito:
249.59%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
84
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.94
Long Trade:
72 (77.42%)
Short Trade:
21 (22.58%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
9.09 USD
Profitto medio:
23.19 USD
Perdita media:
-58.73 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-901.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-901.89 USD (15)
Crescita mensile:
-13.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
901.89 USD (480.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.65% (901.89 USD)
Per equità:
96.54% (443.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 87
archived 3
US100 1
EURUSD 1
GBPUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -733
archived 1.6K
US100 0
EURUSD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -3.8M
archived 0
US100 59
EURUSD 17
GBPUSD 6
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 560.34 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +204.23 USD
Massima perdita consecutiva: -901.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
XMTrading-Real 49
0.00 × 8
Tickmill-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Ava-Real 5
0.00 × 1
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 7
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
155 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
nguji DD-MAX balance 100 USD // 
Non ci sono recensioni
2025.11.21 01:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 01:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 14:51
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 23:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.18 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 00:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 23:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 21:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 20:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.17 18:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TestDrive
30USD al mese
-13%
0
0
USD
6
USD
12
0%
93
82%
86%
1.89
9.09
USD
97%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.