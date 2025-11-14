SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Last Leaf FX Gold
Khuram Shahzad

Last Leaf FX Gold

Khuram Shahzad
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
40 (55.55%)
Loss Trade:
32 (44.44%)
Best Trade:
8.96 USD
Worst Trade:
-11.88 USD
Profitto lordo:
296.39 USD (29 616 pips)
Perdita lorda:
-337.34 USD (33 716 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (172.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.86 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
66.95%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
14 (19.44%)
Short Trade:
58 (80.56%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
7.41 USD
Perdita media:
-10.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-104.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.90 USD (10)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.42 USD
Massimale:
207.54 USD (9.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (207.54 USD)
Per equità:
0.84% (16.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -41
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.96 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +172.86 USD
Massima perdita consecutiva: -104.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 più
Trade Only Gold 
Non ci sono recensioni
2025.11.14 18:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Last Leaf FX Gold
30USD al mese
-2%
0
0
USD
2K
USD
1
100%
72
55%
67%
0.87
-0.57
USD
10%
1:500


