- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
40 (55.55%)
Loss Trade:
32 (44.44%)
Best Trade:
8.96 USD
Worst Trade:
-11.88 USD
Profitto lordo:
296.39 USD (29 616 pips)
Perdita lorda:
-337.34 USD (33 716 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (172.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
172.86 USD (23)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
66.95%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
14 (19.44%)
Short Trade:
58 (80.56%)
Fattore di profitto:
0.88
Profitto previsto:
-0.57 USD
Profitto medio:
7.41 USD
Perdita media:
-10.54 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-104.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.90 USD (10)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
55.42 USD
Massimale:
207.54 USD (9.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (207.54 USD)
Per equità:
0.84% (16.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-41
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.96 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +172.86 USD
Massima perdita consecutiva: -104.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
