- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
19.48 USD
Worst Trade:
-22.05 USD
Profitto lordo:
46.22 USD (3 257 pips)
Perdita lorda:
-22.16 USD (358 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-11.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.05 USD (1)
Crescita mensile:
2.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.14 USD
Massimale:
22.05 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (22.05 USD)
Per equità:
5.41% (55.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCADm
|3
|GBPJPYm
|2
|GBPUSDm
|2
|AUDUSDm
|1
|EURUSDm
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCADm
|7
|GBPJPYm
|-3
|GBPUSDm
|10
|AUDUSDm
|5
|EURUSDm
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCADm
|974
|GBPJPYm
|-40
|GBPUSDm
|983
|AUDUSDm
|490
|EURUSDm
|492
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.48 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.31 USD
Massima perdita consecutiva: -22.05 USD
I trade on 4 major currency pairs using a swing strategy, overcoming market ups and downs and increasing productivity in every direction.
