SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Hurricane force
Shady Shata

Hurricane force

Shady Shata
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
19.48 USD
Worst Trade:
-22.05 USD
Profitto lordo:
46.22 USD (3 257 pips)
Perdita lorda:
-22.16 USD (358 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (41.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.31 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.48%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
2.67 USD
Profitto medio:
6.60 USD
Perdita media:
-11.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.05 USD (1)
Crescita mensile:
2.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.14 USD
Massimale:
22.05 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (22.05 USD)
Per equità:
5.41% (55.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCADm 3
GBPJPYm 2
GBPUSDm 2
AUDUSDm 1
EURUSDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCADm 7
GBPJPYm -3
GBPUSDm 10
AUDUSDm 5
EURUSDm 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCADm 974
GBPJPYm -40
GBPUSDm 983
AUDUSDm 490
EURUSDm 492
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.48 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +41.31 USD
Massima perdita consecutiva: -22.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I trade on 4 major currency pairs using a swing strategy, overcoming market ups and downs and increasing productivity in every direction.

https://t.me/FXSHADY

Non ci sono recensioni
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 21:29
Share of trading days is too low
2025.11.17 21:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 20:29
Share of trading days is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 17:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hurricane force
80USD al mese
2%
0
0
USD
1K
USD
1
100%
9
77%
100%
2.08
2.67
USD
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.