SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IC Markets BOSS BTC ETH
Mr Jirawat Buathong

IC Markets BOSS BTC ETH

Mr Jirawat Buathong
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 11%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
50 (76.92%)
Loss Trade:
15 (23.08%)
Best Trade:
4.90 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
79.76 USD (3 285 pips)
Perdita lorda:
-65.43 USD (3 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (10.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.75%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
34 (52.31%)
Short Trade:
31 (47.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.75 USD (2)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
132.01%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.80 USD
Massimale:
21.66 USD (15.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (21.66 USD)
Per equità:
0.05% (0.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 38
USDJPY 25
GBPUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 7
USDJPY 8
GBPUSD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 52
USDJPY 184
GBPUSD -20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.90 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.78 USD
Massima perdita consecutiva: -17.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.11 × 9
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live04
0.43 × 60
ICMarketsSC-Live24
0.50 × 20
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 584
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live23
0.84 × 10240
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 721
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 422
ICMarketsSC-Live25
0.98 × 3761
ICMarketsSC-Live20
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.03 × 36
78 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.14 19:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 18:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 17:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
IC Markets BOSS BTC ETH
30USD al mese
11%
0
0
USD
258
USD
26
95%
65
76%
8%
1.21
0.22
USD
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.