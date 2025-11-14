- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
65
Profit Trade:
50 (76.92%)
Loss Trade:
15 (23.08%)
Best Trade:
4.90 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
79.76 USD (3 285 pips)
Perdita lorda:
-65.43 USD (3 069 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (10.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
7.75%
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.66
Long Trade:
34 (52.31%)
Short Trade:
31 (47.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.60 USD
Perdita media:
-4.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.75 USD (2)
Crescita mensile:
10.88%
Previsione annuale:
132.01%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.80 USD
Massimale:
21.66 USD (15.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.79% (21.66 USD)
Per equità:
0.05% (0.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|38
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|7
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|52
|USDJPY
|184
|GBPUSD
|-20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.90 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.78 USD
Massima perdita consecutiva: -17.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.11 × 9
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.43 × 60
|
ICMarketsSC-Live24
|0.50 × 20
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 584
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live23
|0.84 × 10240
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 721
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 422
|
ICMarketsSC-Live25
|0.98 × 3761
|
ICMarketsSC-Live20
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|1.03 × 36
