- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
6 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.98 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
15.52 EUR (1 803 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
6 (15.52 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
15.52 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
30.48%
Massimo carico di deposito:
0.04%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
6 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.59 EUR
Profitto medio:
2.59 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Crescita mensile:
0.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.07% (13.48 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.98 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.52 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
19K
EUR
EUR
1
100%
6
100%
30%
n/a
2.59
EUR
EUR
0%
1:500