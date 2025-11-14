- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
128 (51.82%)
Loss Trade:
119 (48.18%)
Best Trade:
231.17 USD
Worst Trade:
-333.10 USD
Profitto lordo:
4 249.48 USD (33 891 pips)
Perdita lorda:
-2 594.14 USD (14 411 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (338.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
582.13 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
210 (85.02%)
Short Trade:
37 (14.98%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
6.70 USD
Profitto medio:
33.20 USD
Perdita media:
-21.80 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-729.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-729.90 USD (7)
Crescita mensile:
11.99%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.82 USD
Massimale:
777.02 USD (18.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.46% (777.02 USD)
Per equità:
0.05% (2.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +231.17 USD
Worst Trade: -333 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +338.82 USD
Massima perdita consecutiva: -729.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
