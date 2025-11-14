- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
14 (82.35%)
Loss Trade:
3 (17.65%)
Best Trade:
439.58 USD
Worst Trade:
-565.94 USD
Profitto lordo:
2 987.64 USD (2 116 pips)
Perdita lorda:
-1 656.24 USD (1 259 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 989.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 989.35 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
7 (41.18%)
Short Trade:
10 (58.82%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
78.32 USD
Profitto medio:
213.40 USD
Perdita media:
-552.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 081.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 081.88 USD (2)
Crescita mensile:
1.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
875.06 USD
Massimale:
1 098.99 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|857
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +439.58 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 989.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 081.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
