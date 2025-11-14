- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
173.03 USD
Worst Trade:
-5.80 USD
Profitto lordo:
367.48 USD (36 746 pips)
Perdita lorda:
-12.30 USD (11 597 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (105.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.56 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
28.17%
Massimo carico di deposito:
10.32%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
53.01
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
29.88
Profitto previsto:
39.46 USD
Profitto medio:
45.94 USD
Perdita media:
-12.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.80 USD (1)
Crescita mensile:
35.59%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.70 USD
Massimale:
6.70 USD (0.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.54% (6.00 USD)
Per equità:
11.37% (134.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|362
|BTCUSD
|-6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|BTCUSD
|-12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.03 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +105.92 USD
Massima perdita consecutiva: -5.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
9
88%
28%
29.87
39.46
USD
USD
11%
1:400