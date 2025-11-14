SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / ByBit Test1
Roman Senchenko

ByBit Test1

Roman Senchenko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
Bybit-Live-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
10 (47.61%)
Loss Trade:
11 (52.38%)
Best Trade:
35.56 UST
Worst Trade:
-7.40 UST
Profitto lordo:
67.38 UST (6 733 pips)
Perdita lorda:
-28.21 UST (2 691 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (49.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
49.48 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
8.67%
Massimo carico di deposito:
12.09%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
9 (42.86%)
Short Trade:
12 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.39
Profitto previsto:
1.87 UST
Profitto medio:
6.74 UST
Perdita media:
-2.56 UST
Massime perdite consecutive:
6 (-12.33 UST)
Massima perdita consecutiva:
-12.33 UST (6)
Crescita mensile:
20.26%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 UST
Massimale:
20.79 UST (8.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.55% (20.67 UST)
Per equità:
3.61% (8.99 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.56 UST
Worst Trade: -7 UST
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.48 UST
Massima perdita consecutiva: -12.33 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Просто тестирую ручную стратегию
Non ci sono recensioni
2025.11.17 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 14:22
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.14 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
