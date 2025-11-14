- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
19.65 USD
Worst Trade:
-12.03 USD
Profitto lordo:
34.88 USD (3 643 pips)
Perdita lorda:
-21.19 USD (2 082 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (10.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.66 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
72.44%
Massimo carico di deposito:
10.85%
Ultimo trade:
12 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
23 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
3.49 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-12.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.03 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.16 USD
Massimale:
12.03 USD (12.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.54% (12.03 USD)
Per equità:
11.12% (9.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.65 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.14 USD
Massima perdita consecutiva: -12.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
