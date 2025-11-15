SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Idiarto Anti MC
Danny Arfian Idiarto

Idiarto Anti MC

Danny Arfian Idiarto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -31%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
15 (51.72%)
Loss Trade:
14 (48.28%)
Best Trade:
7.20 USD
Worst Trade:
-13.00 USD
Profitto lordo:
32.54 USD (37 447 pips)
Perdita lorda:
-94.79 USD (94 760 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
106.25%
Massimo carico di deposito:
101.84%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
26 (89.66%)
Short Trade:
3 (10.34%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.15 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-6.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-48.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.42 USD (7)
Crescita mensile:
-31.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.25 USD
Massimale:
72.36 USD (34.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.42% (72.36 USD)
Per equità:
38.48% (53.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 25
BTCUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -63
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -63K
BTCUSD 5.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.20 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8.39 USD
Massima perdita consecutiva: -48.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.17 05:38
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 01:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 00:28
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 00:28
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 18:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 16:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 15:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 15:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.15 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.14 15:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 14:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 14:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 14:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati