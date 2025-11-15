- Crescita
Trade:
29
Profit Trade:
15 (51.72%)
Loss Trade:
14 (48.28%)
Best Trade:
7.20 USD
Worst Trade:
-13.00 USD
Profitto lordo:
32.54 USD (37 447 pips)
Perdita lorda:
-94.79 USD (94 760 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (8.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.40
Attività di trading:
106.25%
Massimo carico di deposito:
101.84%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
33 minuti
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
26 (89.66%)
Short Trade:
3 (10.34%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-2.15 USD
Profitto medio:
2.17 USD
Perdita media:
-6.77 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-48.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.42 USD (7)
Crescita mensile:
-31.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.25 USD
Massimale:
72.36 USD (34.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.42% (72.36 USD)
Per equità:
38.48% (53.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|BTCUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-63
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-63K
|BTCUSD
|5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +7.20 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +8.39 USD
Massima perdita consecutiva: -48.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
