- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
87 (70.16%)
Loss Trade:
37 (29.84%)
Best Trade:
175.08 EUR
Worst Trade:
-119.11 EUR
Profitto lordo:
1 668.42 EUR (66 441 pips)
Perdita lorda:
-1 276.45 EUR (48 538 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (92.87 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
270.28 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
70 (56.45%)
Short Trade:
54 (43.55%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
3.16 EUR
Profitto medio:
19.18 EUR
Perdita media:
-34.50 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-167.92 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-167.92 EUR (3)
Crescita mensile:
23.95%
Algo trading:
73%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
118.15 EUR
Massimale:
291.17 EUR (13.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|113
|AUDCAD#
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|428
|AUDCAD#
|19
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|17K
|AUDCAD#
|685
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobalMU-MT5 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Quant Vault V1A quant system designed to secure and make low risk profits on several pairs.
- This is not martiangle / grid or roulete or whatever high risk casino systems you saw in other providers
- 100% algoritmic system that is based on both fundaments and tehnicals
- 24/5 Human monitoring
By QuantAdversiers
