- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
30 (76.92%)
Loss Trade:
9 (23.08%)
Best Trade:
4.47 USD
Worst Trade:
-12.18 USD
Profitto lordo:
22.88 USD (5 444 pips)
Perdita lorda:
-33.02 USD (22 203 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.43 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
4.19%
Massimo carico di deposito:
9.17%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
60 secondi
Fattore di recupero:
-0.47
Long Trade:
3 (7.69%)
Short Trade:
36 (92.31%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.26 USD
Profitto medio:
0.76 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.18 USD (1)
Crescita mensile:
-7.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.51 USD
Massimale:
21.53 USD (15.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.69% (21.49 USD)
Per equità:
2.43% (3.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|BTCUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|0
|BTCUSD
|-10
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|291
|BTCUSD
|-17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.47 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.43 USD
Massima perdita consecutiva: -6.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Earnex-Trade
|0.00 × 23
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.09 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.15 × 13
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
Long Journey....
Non ci sono recensioni
