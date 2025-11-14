SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Tech Innovator Portfolio
Giuseppe Pajusco

Tech Innovator Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
43 (56.57%)
Loss Trade:
33 (43.42%)
Best Trade:
2 998.12 USD
Worst Trade:
-1 405.26 USD
Profitto lordo:
5 871.41 USD (16 160 pips)
Perdita lorda:
-4 833.04 USD (14 166 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (73.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 229.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.43%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
38 (50.00%)
Short Trade:
38 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
13.66 USD
Profitto medio:
136.54 USD
Perdita media:
-146.46 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 078.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 314.20 USD (4)
Crescita mensile:
2.79%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 723.97 USD
Massimale:
2 350.02 USD (2.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (2 345.70 USD)
Per equità:
3.28% (3 357.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 14
AUDCAD 12
AUDNZD 8
EURCAD 8
LLY 3
PLD 3
TIP 3
SKYY 3
DUK 2
IGV 2
XLK 2
SMH 2
ICLN 2
EXC 1
GS 1
IPG 1
NVDA 1
XOM 1
AMD 1
GE 1
GOOG 1
MCD 1
MS 1
WMT 1
XBI 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 9
AUDCAD 13
AUDNZD 27
EURCAD 44
LLY -1.2K
PLD 72
TIP -23
SKYY -145
DUK 62
IGV -77
XLK 2
SMH -96
ICLN -778
EXC 20
GS -17
IPG 14
NVDA -411
XOM -46
AMD 3K
GE 34
GOOG 63
MCD -5
MS -122
WMT 531
XBI 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD -244
AUDCAD -1K
AUDNZD 5
EURCAD 669
LLY -4.3K
PLD 279
TIP 59
SKYY -376
DUK 119
IGV -161
XLK 41
SMH -619
ICLN -43
EXC 93
GS -1.6K
IPG 41
NVDA -561
XOM -251
AMD 8.2K
GE 703
GOOG 809
MCD -5
MS -377
WMT 387
XBI 176
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 998.12 USD
Worst Trade: -1 405 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +73.42 USD
Massima perdita consecutiva: -1 078.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFXInternational-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.23 × 1978
FXOpen-MT5
1.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 3
RoboForex-Pro
4.50 × 18
HFMarketsGlobal-Live1
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.68 × 516
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
BCS5-Real
7.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
10.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
14.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
14.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
23.50 × 2
Algo Portfolio with focus on technology sector, semi-conductors, clean energy
Non ci sono recensioni
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tech Innovator Portfolio
50USD al mese
1%
0
0
USD
101K
USD
10
50%
76
56%
100%
1.21
13.66
USD
3%
1:200
Copia

