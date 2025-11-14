- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
35 (92.10%)
Loss Trade:
3 (7.89%)
Best Trade:
8.60 USD
Worst Trade:
-0.20 USD
Profitto lordo:
75.71 USD (31 894 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (44 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (46.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.29 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.89
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.62%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
377.35
Long Trade:
17 (44.74%)
Short Trade:
21 (55.26%)
Fattore di profitto:
315.46
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-0.08 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.20 USD (1)
Crescita mensile:
109.80%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.20 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.25% (0.20 USD)
Per equità:
26.15% (207.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SpotBrent
|10
|ETHUSD
|8
|EURUSD
|7
|US500
|7
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SpotBrent
|8
|ETHUSD
|9
|EURUSD
|16
|US500
|17
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|9
|USDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SpotBrent
|1.7K
|ETHUSD
|28K
|EURUSD
|435
|US500
|710
|USDJPY
|551
|GBPUSD
|178
|USDCHF
|88
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.60 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +46.29 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 21
|
Valutrades-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.01 × 112
|
ICMarkets-Live20
|0.03 × 69
|
MYFX-US01-Live
|0.03 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|0.43 × 21
|
EGlobal-Cent4
|0.67 × 3
|
FBS-Real-2
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Axi-US02-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|1.00 × 8
|
ICMarkets-Live07
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|1.33 × 3
Non ci sono recensioni
