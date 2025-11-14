- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.00 USD (26 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
65.91%
Massimo carico di deposito:
33.68%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.39% (40.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.24 × 17
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.40 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
40 più
