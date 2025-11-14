SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / One hundred thousand miles
Chenchen Sun

One hundred thousand miles

Chenchen Sun
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ICMarketsSC-Live09
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1.00 USD (26 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (1.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
65.91%
Massimo carico di deposito:
33.68%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
1.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.39% (40.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 5
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.24 × 17
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
TMGM.TradeMax-Live6
0.40 × 20
TMGM.TradeMax-Live5
0.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 2
KeyToMarkets-Live
0.50 × 4
Tickmill-Live08
0.50 × 4
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.14 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.14 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 16:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 13:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 13:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 13:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 13:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
One hundred thousand miles
40USD al mese
0%
0
0
USD
210
USD
1
0%
1
100%
66%
n/a
1.00
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.