Giuseppe Pajusco

Real Assets Portfolio

Giuseppe Pajusco
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 27%
crescita dal 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
242
Profit Trade:
123 (50.82%)
Loss Trade:
119 (49.17%)
Best Trade:
13 439.59 USD
Worst Trade:
-4 899.42 USD
Profitto lordo:
71 394.18 USD (109 668 pips)
Perdita lorda:
-44 117.27 USD (28 678 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 504.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19 003.42 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2.62
Long Trade:
205 (84.71%)
Short Trade:
37 (15.29%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
112.71 USD
Profitto medio:
580.44 USD
Perdita media:
-370.73 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-3 864.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 300.72 USD (8)
Crescita mensile:
12.67%
Previsione annuale:
153.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 722.19 USD
Massimale:
10 404.30 USD (9.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.80% (10 352.66 USD)
Per equità:
1.65% (2 109.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GLD 22
QQQ 20
EURAUD 11
EURUSD 11
MSTR 9
EFA 8
NZDCAD 7
GBPCAD 7
EEM 6
SPDW 6
VEA 6
EFV 6
XAUUSD 5
NDX 5
SCHF 5
VPL 5
XLB 5
EFAV 5
AAXJ 5
AUDNZD 4
EURNZD 4
EURCAD 4
AUDCAD 4
EURGBP 4
FTEC 4
ICLN 4
EZU 4
XLK 3
XLV 3
XLE 3
XLU 3
MCHI 3
EFG 3
EWJ 3
EWT 3
EWY 3
EWZ 3
KRE 3
SLV 3
SPY 3
GBPAUD 2
GBPNZD 2
IYR 2
SCZ 2
INDA 2
ITOT 1
TIP 1
TLT 1
XLF 1
XLI 1
XLY 1
VNQ 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GLD 22K
QQQ 3.8K
EURAUD 1.7K
EURUSD -7.9K
MSTR 2.6K
EFA -846
NZDCAD -1.6K
GBPCAD -1.1K
EEM -712
SPDW -129
VEA -169
EFV -443
XAUUSD 761
NDX 1.6K
SCHF -266
VPL 472
XLB 32
EFAV -750
AAXJ 121
AUDNZD 2.7K
EURNZD -812
EURCAD 47
AUDCAD -1.6K
EURGBP 589
FTEC 3.6K
ICLN 845
EZU -161
XLK 848
XLV -286
XLE -614
XLU -78
MCHI 135
EFG -792
EWJ 796
EWT 1.1K
EWY 2.7K
EWZ -591
KRE -779
SLV 2K
SPY -193
GBPAUD 756
GBPNZD -690
IYR -1.2K
SCZ -155
INDA 614
ITOT -21
TIP 72
TLT -111
XLF -91
XLI 13
XLY 151
VNQ -747
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GLD 16K
QQQ 16K
EURAUD 809
EURUSD -5.9K
MSTR 40K
EFA -366
NZDCAD -654
GBPCAD -196
EEM 172
SPDW 37
VEA -11
EFV -127
XAUUSD 2K
NDX 1.8K
SCHF -2
VPL 234
XLB -279
EFAV -282
AAXJ 455
AUDNZD 457
EURNZD -236
EURCAD 13
AUDCAD -154
EURGBP 146
FTEC 3.5K
ICLN 110
EZU 136
XLK 2K
XLV -286
XLE -466
XLU -101
MCHI 358
EFG -351
EWJ 524
EWT 790
EWY 2.9K
EWZ -294
KRE -762
SLV 1.2K
SPY 946
GBPAUD 261
GBPNZD -237
IYR -202
SCZ -168
INDA 257
ITOT 10
TIP 46
TLT -18
XLF -60
XLI 123
XLY 790
VNQ -221
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 439.59 USD
Worst Trade: -4 899 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 504.21 USD
Massima perdita consecutiva: -3 864.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.25 × 32
Darwinex-Live
0.30 × 4344
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 18
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.36 × 240
XMGlobal-MT5 2
3.78 × 9
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
VantageFXInternational-Live
4.28 × 25
Binary.com-Server
4.33 × 3
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
14 più
Algo Portfolio with focus on real assets like gold, silver, real estates, energy sector, material sector
Non ci sono recensioni
2025.11.14 15:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.36% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Real Assets Portfolio
50USD al mese
27%
0
0
USD
128K
USD
21
0%
242
50%
100%
1.61
112.71
USD
10%
1:200
