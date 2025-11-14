SegnaliSezioni
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 recensioni
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
112 (56.28%)
Loss Trade:
87 (43.72%)
Best Trade:
51.45 EUR
Worst Trade:
-37.28 EUR
Profitto lordo:
394.83 EUR (29 588 pips)
Perdita lorda:
-492.93 EUR (32 864 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.45 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
106 (53.27%)
Short Trade:
93 (46.73%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.49 EUR
Profitto medio:
3.53 EUR
Perdita media:
-5.67 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-100.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.69 EUR (11)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.58 EUR
Massimale:
245.55 EUR (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.24% (245.55 EUR)
Per equità:
0.14% (2.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 70
EURGBP 68
GBPUSD 42
AUDCAD 9
EURCHF 5
NZDCAD 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 39
EURGBP -189
GBPUSD 26
AUDCAD 11
EURCHF -4
NZDCAD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 2.7K
EURGBP -6K
GBPUSD -1.1K
AUDCAD 1.1K
EURCHF -273
NZDCAD 309
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.45 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -100.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
Tickmill-Live05
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
Pepperstone-Edge09
0.00 × 4
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
XM.COM-Real 11
0.00 × 3
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
Monex-Server2
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.11 × 18
ICMarkets-Live07
0.20 × 30
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.32 × 87
CFHMarkets-Live1
0.38 × 40
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
EGlobal-Cent5
0.41 × 74
RoboForex-ECN-2
0.49 × 85
ICMarkets-Live14
0.50 × 6
ICMarkets-Live06
0.60 × 85
163 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 71 days. This comprises 12.72% of days out of the 558 days of the signal's entire lifetime.
