- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
199
Profit Trade:
112 (56.28%)
Loss Trade:
87 (43.72%)
Best Trade:
51.45 EUR
Worst Trade:
-37.28 EUR
Profitto lordo:
394.83 EUR (29 588 pips)
Perdita lorda:
-492.93 EUR (32 864 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (18.81 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
71.45 EUR (4)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.04%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.40
Long Trade:
106 (53.27%)
Short Trade:
93 (46.73%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.49 EUR
Profitto medio:
3.53 EUR
Perdita media:
-5.67 EUR
Massime perdite consecutive:
11 (-100.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-100.69 EUR (11)
Crescita mensile:
0.47%
Previsione annuale:
5.67%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
108.58 EUR
Massimale:
245.55 EUR (19.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.24% (245.55 EUR)
Per equità:
0.14% (2.76 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|70
|EURGBP
|68
|GBPUSD
|42
|AUDCAD
|9
|EURCHF
|5
|NZDCAD
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|39
|EURGBP
|-189
|GBPUSD
|26
|AUDCAD
|11
|EURCHF
|-4
|NZDCAD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|2.7K
|EURGBP
|-6K
|GBPUSD
|-1.1K
|AUDCAD
|1.1K
|EURCHF
|-273
|NZDCAD
|309
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.45 EUR
Worst Trade: -37 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +18.81 EUR
Massima perdita consecutiva: -100.69 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 4
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
Monex-Server2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.11 × 18
|
ICMarkets-Live07
|0.20 × 30
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.32 × 87
|
CFHMarkets-Live1
|0.38 × 40
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
EGlobal-Cent5
|0.41 × 74
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 85
|
ICMarkets-Live14
|0.50 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.60 × 85
163 più
