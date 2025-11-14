SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Blend EAs
JOABE BERNARDES CARMINO DOS SANTOS DIAS

Blend EAs

0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
38.46 GBP
Worst Trade:
-13.53 GBP
Profitto lordo:
119.90 GBP (6 217 pips)
Perdita lorda:
-79.48 GBP (7 034 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (41.87 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.04 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
9 (40.91%)
Short Trade:
13 (59.09%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.84 GBP
Profitto medio:
13.32 GBP
Perdita media:
-6.11 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-51.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-51.02 GBP (6)
Crescita mensile:
3.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
51.02 GBP (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (51.02 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 52
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -817
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.46 GBP
Worst Trade: -14 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.87 GBP
Massima perdita consecutiva: -51.02 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.74 × 4800
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.36 × 1440
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
8.47 × 747
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
47 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 12:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
