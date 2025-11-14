- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
9 (40.90%)
Loss Trade:
13 (59.09%)
Best Trade:
38.46 GBP
Worst Trade:
-13.53 GBP
Profitto lordo:
119.90 GBP (6 217 pips)
Perdita lorda:
-79.48 GBP (7 034 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (41.87 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
45.04 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
9 (40.91%)
Short Trade:
13 (59.09%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
1.84 GBP
Profitto medio:
13.32 GBP
Perdita media:
-6.11 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-51.02 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-51.02 GBP (6)
Crescita mensile:
3.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
51.02 GBP (4.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.01% (51.02 GBP)
Per equità:
0.00% (0.00 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|52
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-817
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.46 GBP
Worst Trade: -14 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +41.87 GBP
Massima perdita consecutiva: -51.02 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.74 × 4800
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.36 × 1440
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.47 × 747
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
47 più
