- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
16 (88.88%)
Loss Trade:
2 (11.11%)
Best Trade:
83.69 USD
Worst Trade:
-6.24 USD
Profitto lordo:
499.67 USD (3 829 pips)
Perdita lorda:
-9.29 USD (1 432 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (474.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.81 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
52.79
Long Trade:
16 (88.89%)
Short Trade:
2 (11.11%)
Fattore di profitto:
53.79
Profitto previsto:
27.24 USD
Profitto medio:
31.23 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.29 USD (2)
Crescita mensile:
1.61%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.29 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|10
|GBPJPY
|8
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|475
|GBPJPY
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|GBPJPY
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +83.69 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +474.81 USD
Massima perdita consecutiva: -9.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 4
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 14
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent6
|0.00 × 37
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 41
|
LQD1-Live01
|0.00 × 1
|
ProsperoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 3
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 252
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
MTBank-live-1
|0.00 × 2
|
SwissCapitalFinBroker-RealFX
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 4
142 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni