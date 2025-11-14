SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GBPJPY Turbo Trader
Bashir Ahmad

GBPJPY Turbo Trader

Bashir Ahmad
0 recensioni
45 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
16 (88.88%)
Loss Trade:
2 (11.11%)
Best Trade:
83.69 USD
Worst Trade:
-6.24 USD
Profitto lordo:
499.67 USD (3 829 pips)
Perdita lorda:
-9.29 USD (1 432 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (474.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
474.81 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
52.79
Long Trade:
16 (88.89%)
Short Trade:
2 (11.11%)
Fattore di profitto:
53.79
Profitto previsto:
27.24 USD
Profitto medio:
31.23 USD
Perdita media:
-4.65 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.29 USD (2)
Crescita mensile:
1.61%
Algo trading:
44%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.29 USD (0.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 10
GBPJPY 8
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 475
GBPJPY 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
GBPJPY 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +83.69 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +474.81 USD
Massima perdita consecutiva: -9.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-Real1
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
JustForex-Demo
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Real Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 4
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
XMGlobal-Real 14
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EGlobal-Cent6
0.00 × 37
TradersWay-Live 2
0.00 × 41
LQD1-Live01
0.00 × 1
ProsperoMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 252
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
MTBank-live-1
0.00 × 2
SwissCapitalFinBroker-RealFX
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live06
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 4
142 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 4.13% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
80% of trades performed within 9 days. This comprises 2.86% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
