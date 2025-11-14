- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
21 (91.30%)
Loss Trade:
2 (8.70%)
Best Trade:
81.55 USD
Worst Trade:
-1.31 USD
Profitto lordo:
673.32 USD (3 379 pips)
Perdita lorda:
-2.49 USD (381 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (651.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
512.08
Long Trade:
17 (73.91%)
Short Trade:
6 (26.09%)
Fattore di profitto:
270.41
Profitto previsto:
29.17 USD
Profitto medio:
32.06 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.31 USD (1)
Crescita mensile:
1.50%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.31 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (5.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|13
|EURJPY
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|651
|EURJPY
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|EURJPY
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.55 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +651.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 6
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 5
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 4
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
85 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
59
43%
23
91%
100%
270.40
29.17
USD
USD
0%
1:500