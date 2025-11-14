SegnaliSezioni
Bashir Ahmad

EURJPY Sharp Entry Pro

Bashir Ahmad
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 13%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
21 (91.30%)
Loss Trade:
2 (8.70%)
Best Trade:
81.55 USD
Worst Trade:
-1.31 USD
Profitto lordo:
673.32 USD (3 379 pips)
Perdita lorda:
-2.49 USD (381 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (651.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
651.31 USD (13)
Indice di Sharpe:
1.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 giorni
Fattore di recupero:
512.08
Long Trade:
17 (73.91%)
Short Trade:
6 (26.09%)
Fattore di profitto:
270.41
Profitto previsto:
29.17 USD
Profitto medio:
32.06 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.31 USD (1)
Crescita mensile:
1.50%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.31 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.11% (5.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 13
EURJPY 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 651
EURJPY 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURJPY 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.55 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +651.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
OverflowingFinCapital-Live
0.00 × 4
RoboForex-Pro-2
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 8
ICMarkets-Live14
0.00 × 11
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 6
XMTrading-Real 34
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 5
TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
Alpari-ECN1
0.00 × 4
WetradeInternational-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 8
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
ICMarkets-Live05
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 4
85 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 12:22
Trading operations on the account were performed for only 16 days. This comprises 3.95% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
80% of trades performed within 11 days. This comprises 2.72% of days out of the 405 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
