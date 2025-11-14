SegnaliSezioni
Chun Kin Kan

VGOLD

Chun Kin Kan
0 recensioni
Affidabilità
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 898%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 412
Profit Trade:
1 632 (67.66%)
Loss Trade:
780 (32.34%)
Best Trade:
8 657.16 USD
Worst Trade:
-4 384.38 USD
Profitto lordo:
274 298.66 USD (440 004 pips)
Perdita lorda:
-153 525.26 USD (470 402 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (4 161.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 759.56 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
48.75%
Massimo carico di deposito:
43.26%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
100
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
8.34
Long Trade:
1 577 (65.38%)
Short Trade:
835 (34.62%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
50.07 USD
Profitto medio:
168.08 USD
Perdita media:
-196.83 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-2 506.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 418.00 USD (7)
Crescita mensile:
141.17%
Previsione annuale:
1 712.91%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.33 USD
Massimale:
14 479.69 USD (16.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.11% (39.67 USD)
Per equità:
32.53% (21 208.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-ECN 2380
GBPUSD-ECN 15
EURUSD-ECN 4
BTCUSD 3
HK50. 3
AUDCHF-ECN 2
USDCHF-ECN 2
EURAUD-ECN 2
NAS100. 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-ECN 113K
GBPUSD-ECN 7.4K
EURUSD-ECN -20
BTCUSD -42
HK50. 251
AUDCHF-ECN 292
USDCHF-ECN 187
EURAUD-ECN -296
NAS100. 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-ECN 11K
GBPUSD-ECN 364
EURUSD-ECN -331
BTCUSD -42K
HK50. 48
AUDCHF-ECN 18
USDCHF-ECN 22
EURAUD-ECN 12
NAS100. 45
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 657.16 USD
Worst Trade: -4 384 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +4 161.43 USD
Massima perdita consecutiva: -2 506.55 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.24 17:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 11:13
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.19% of days out of 358 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 11:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
VGOLD
999USD al mese
898%
0
0
USD
88K
USD
53
94%
2 412
67%
49%
1.78
50.07
USD
44%
1:500
