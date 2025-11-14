- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
23 (95.83%)
Loss Trade:
1 (4.17%)
Best Trade:
199.52 USD
Worst Trade:
-0.50 USD
Profitto lordo:
900.90 USD (2 170 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (70 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (887.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
887.58 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
24 giorni
Fattore di recupero:
1800.80
Long Trade:
20 (83.33%)
Short Trade:
4 (16.67%)
Fattore di profitto:
1801.80
Profitto previsto:
37.52 USD
Profitto medio:
39.17 USD
Perdita media:
-0.50 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.50 USD (1)
Crescita mensile:
1.29%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.50 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|17
|AUDCAD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|885
|AUDCAD
|15
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|AUDCAD
|2.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199.52 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +887.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 33
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 16
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live28
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
