Tanapisit Tepawarapruek

MINDFULxMASTERPIECE

Tanapisit Tepawarapruek
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
3.75 USD
Worst Trade:
-0.98 USD
Profitto lordo:
5.69 USD (888 pips)
Perdita lorda:
-1.73 USD (223 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
126.02%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.29
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.90 USD
Perdita media:
-0.87 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.73 USD (2)
Crescita mensile:
4.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
1.73 USD (2.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
34.05% (28.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZDm 2
GBPAUDm 1
EURUSDm 1
USDCADm 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZDm 5
GBPAUDm -1
EURUSDm -1
USDCADm 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZDm 814
GBPAUDm -148
EURUSDm -75
USDCADm 74
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.75 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +5.69 USD
Massima perdita consecutiva: -1.73 USD

Nessun dato

2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 11:13
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 11:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 11:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
