Zhen Xi Lin

Lxhy1

Zhen Xi Lin
0 recensioni
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -28%
XMGlobal-MT5 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
72 (45.28%)
Loss Trade:
87 (54.72%)
Best Trade:
728.11 USD
Worst Trade:
-204.20 USD
Profitto lordo:
5 621.18 USD (516 615 pips)
Perdita lorda:
-3 727.67 USD (206 008 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (489.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 104.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.75
Long Trade:
80 (50.31%)
Short Trade:
79 (49.69%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
11.91 USD
Profitto medio:
78.07 USD
Perdita media:
-42.85 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-587.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-587.31 USD (11)
Crescita mensile:
7 999.77%
Previsione annuale:
97 063.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
377.66 USD
Massimale:
1 080.46 USD (38.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.31% (1 080.46 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD_ 137
US100Cash 22
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD_ 1.7K
US100Cash 185
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD_ 120K
US100Cash 191K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +728.11 USD
Worst Trade: -204 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +489.44 USD
Massima perdita consecutiva: -587.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

只交易黄金股指，纯手工主观交易，偏激进选手，波段交易，趋势交易
Non ci sono recensioni
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
