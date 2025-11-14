- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
33 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
26.69 USD (2 133 pips)
Perdita lorda:
-3.75 USD
Vincite massime consecutive:
33 (26.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.69 USD (33)
Indice di Sharpe:
1.73
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
69
Tempo di attesa medio:
26 minuti
Fattore di recupero:
21.85
Long Trade:
18 (54.55%)
Short Trade:
15 (45.45%)
Fattore di profitto:
7.12
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
0.81 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.75 USD
Massimale:
1.05 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.10% (98.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|12
|CHFJPY
|9
|AUDJPY
|3
|GBPCAD
|3
|GBPCHF
|3
|NZDJPY
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|11
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|2
|GBPCAD
|2
|GBPCHF
|4
|NZDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|1K
|CHFJPY
|447
|AUDJPY
|154
|GBPCAD
|185
|GBPCHF
|153
|NZDJPY
|163
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.47 × 32
|
ICMarketsSC-MT5
|1.91 × 35
|
TASS-Live
|2.11 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.36 × 11
|
RoboForex-ECN
|4.86 × 302
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.40 × 5
|
Darwinex-Live
|5.87 × 193
|
XM.COM-MT5
|9.26 × 162
|
VantageInternational-Live 4
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 15
|14.93 × 42
|
GBEbrokers-LIVE
|21.19 × 74
Non ci sono recensioni
