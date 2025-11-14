- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
304.26 USD
Worst Trade:
-34.96 USD
Profitto lordo:
885.28 USD (151 630 pips)
Perdita lorda:
-34.96 USD (54 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (885.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
885.28 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.20%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
24.32
Long Trade:
1 (5.88%)
Short Trade:
16 (94.12%)
Fattore di profitto:
25.32
Profitto previsto:
50.02 USD
Profitto medio:
55.33 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-34.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.96 USD (1)
Crescita mensile:
89.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.96 USD
Massimale:
34.96 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|10
|GOLD
|4
|FRA40Cash
|2
|JP225Cash
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|690
|GOLD
|124
|FRA40Cash
|71
|JP225Cash
|-35
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|134K
|GOLD
|12K
|FRA40Cash
|5.6K
|JP225Cash
|-54
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +304.26 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +885.28 USD
Massima perdita consecutiva: -34.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 1
|
GAFXTrading-Server
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
GTioMarketsPty-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.00 × 4
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
90%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
1
0%
17
94%
100%
25.32
50.02
USD
USD
0%
1:500