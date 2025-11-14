SegnaliSezioni
Robson Cristiano De Campos

Paladino

Robson Cristiano De Campos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 90%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
304.26 USD
Worst Trade:
-34.96 USD
Profitto lordo:
885.28 USD (151 630 pips)
Perdita lorda:
-34.96 USD (54 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (885.28 USD)
Massimo profitto consecutivo:
885.28 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.20%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
24.32
Long Trade:
1 (5.88%)
Short Trade:
16 (94.12%)
Fattore di profitto:
25.32
Profitto previsto:
50.02 USD
Profitto medio:
55.33 USD
Perdita media:
-34.96 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-34.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.96 USD (1)
Crescita mensile:
89.80%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.96 USD
Massimale:
34.96 USD (3.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 10
GOLD 4
FRA40Cash 2
JP225Cash 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 690
GOLD 124
FRA40Cash 71
JP225Cash -35
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 134K
GOLD 12K
FRA40Cash 5.6K
JP225Cash -54
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +304.26 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +885.28 USD
Massima perdita consecutiva: -34.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 1
GAFXTrading-Server
0.00 × 4
Tickmill-Live
0.00 × 6
GTioMarketsPty-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
7.00 × 4
Non ci sono recensioni
2025.11.14 10:13
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 10:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
