Wen Yuan Su

Anxin01

Wen Yuan Su
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
DPrimeVU-Live 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
494
Profit Trade:
110 (22.26%)
Loss Trade:
384 (77.73%)
Best Trade:
6 002.16 USD
Worst Trade:
-932.50 USD
Profitto lordo:
52 837.15 USD (5 634 307 pips)
Perdita lorda:
-37 103.76 USD (4 620 662 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4 197.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 002.16 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.66%
Ultimo trade:
31 minuti fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.24
Long Trade:
254 (51.42%)
Short Trade:
240 (48.58%)
Fattore di profitto:
1.42
Profitto previsto:
31.85 USD
Profitto medio:
480.34 USD
Perdita media:
-96.62 USD
Massime perdite consecutive:
32 (-1 275.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 160.24 USD (21)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 024.36 USD (112.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (-5 925.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
HK50 86
XTIUSD 82
US30 80
NAS100 78
BTCUST 46
XAUUSD 42
ETHUST 33
BNBUST 23
SP500 16
JPN225 7
Archived 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
HK50 -1K
XTIUSD 2.1K
US30 -3.6K
NAS100 726
BTCUST 1.5K
XAUUSD 2.9K
ETHUST 2.6K
BNBUST 842
SP500 1.8K
JPN225 1.9K
Archived 6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
HK50 -64K
XTIUSD 6.7K
US30 -284K
NAS100 78K
BTCUST 640K
XAUUSD 75K
ETHUST 242K
BNBUST 15K
SP500 14K
JPN225 291K
Archived 849
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6 002.16 USD
Worst Trade: -933 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +4 197.20 USD
Massima perdita consecutiva: -1 275.83 USD

2025.11.14 08:13
Share of trading days is too low
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 08:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 07:36
Trading operations on the account were performed for only 57 days. This comprises 5.87% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
80% of trades performed within 32 days. This comprises 3.3% of days out of the 971 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Anxin01
30USD al mese
-100%
0
0
USD
14K
USD
20
0%
494
22%
100%
1.42
31.85
USD
100%
1:500
Copia

