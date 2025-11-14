- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
77 (60.62%)
Loss Trade:
50 (39.37%)
Best Trade:
5.74 USD
Worst Trade:
-2.51 USD
Profitto lordo:
43.08 USD (148 547 pips)
Perdita lorda:
-30.85 USD (61 891 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (8.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.27 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
16.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
54 (42.52%)
Short Trade:
73 (57.48%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.43 USD (8)
Crescita mensile:
157.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
7.57 USD (40.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.91% (7.11 USD)
Per equità:
1.90% (0.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|25
|ADAUSD
|18
|XRPUSD
|15
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|11
|AVAXUSD
|11
|AUDUSD
|7
|USTEC
|7
|AUDJPY
|5
|SOLUSD
|5
|DOGEUSD
|3
|CADJPY
|3
|DOTUSD
|1
|CHINA50
|1
|USDCHF
|1
|XTIUSD
|1
|BRENT
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|4
|ADAUSD
|0
|XRPUSD
|11
|EURUSD
|-2
|GBPUSD
|-1
|AVAXUSD
|-1
|AUDUSD
|-1
|USTEC
|-2
|AUDJPY
|4
|SOLUSD
|1
|DOGEUSD
|0
|CADJPY
|-1
|DOTUSD
|0
|CHINA50
|0
|USDCHF
|-1
|XTIUSD
|0
|BRENT
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|38K
|ADAUSD
|3.8K
|XRPUSD
|66K
|EURUSD
|-127
|GBPUSD
|1
|AVAXUSD
|-39
|AUDUSD
|45
|USTEC
|-22K
|AUDJPY
|309
|SOLUSD
|952
|DOGEUSD
|-97
|CADJPY
|-101
|DOTUSD
|2
|CHINA50
|-85
|USDCHF
|-71
|XTIUSD
|0
|BRENT
|-8
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Aglobe-Live
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
TickmillEU-Live
|0.13 × 8
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.74 × 430
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.89 × 172
|
Alpari-MT5
|0.98 × 61
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.04 × 57
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.22 × 3076
72 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
