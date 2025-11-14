SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TICKRAW8034
JAMES PETER WILKINSON

TICKRAW8034

JAMES PETER WILKINSON
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 157%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
127
Profit Trade:
77 (60.62%)
Loss Trade:
50 (39.37%)
Best Trade:
5.74 USD
Worst Trade:
-2.51 USD
Profitto lordo:
43.08 USD (148 547 pips)
Perdita lorda:
-30.85 USD (61 891 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (8.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.27 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
30.67%
Massimo carico di deposito:
16.47%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
54 (42.52%)
Short Trade:
73 (57.48%)
Fattore di profitto:
1.40
Profitto previsto:
0.10 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-0.62 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-4.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.43 USD (8)
Crescita mensile:
157.40%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.45 USD
Massimale:
7.57 USD (40.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.91% (7.11 USD)
Per equità:
1.90% (0.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 25
ADAUSD 18
XRPUSD 15
EURUSD 12
GBPUSD 11
AVAXUSD 11
AUDUSD 7
USTEC 7
AUDJPY 5
SOLUSD 5
DOGEUSD 3
CADJPY 3
DOTUSD 1
CHINA50 1
USDCHF 1
XTIUSD 1
BRENT 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 4
ADAUSD 0
XRPUSD 11
EURUSD -2
GBPUSD -1
AVAXUSD -1
AUDUSD -1
USTEC -2
AUDJPY 4
SOLUSD 1
DOGEUSD 0
CADJPY -1
DOTUSD 0
CHINA50 0
USDCHF -1
XTIUSD 0
BRENT 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 38K
ADAUSD 3.8K
XRPUSD 66K
EURUSD -127
GBPUSD 1
AVAXUSD -39
AUDUSD 45
USTEC -22K
AUDJPY 309
SOLUSD 952
DOGEUSD -97
CADJPY -101
DOTUSD 2
CHINA50 -85
USDCHF -71
XTIUSD 0
BRENT -8
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.74 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +8.27 USD
Massima perdita consecutiva: -4.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Aglobe-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
0.00 × 32
TickmillEU-Live
0.13 × 8
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
FPMarkets-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.74 × 430
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
0.89 × 172
Alpari-MT5
0.98 × 61
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.04 × 57
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.22 × 3076
72 più
Non ci sono recensioni
2025.11.14 07:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.14 07:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.14 07:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 07:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
