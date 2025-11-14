SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Buy Gold TP 500 Dollars Each Lot
Zulkifli Bakri

Buy Gold TP 500 Dollars Each Lot

Zulkifli Bakri
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FBS-Real-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
119 (77.77%)
Loss Trade:
34 (22.22%)
Best Trade:
138.33 USD
Worst Trade:
-3 050.29 USD
Profitto lordo:
2 108.15 USD (96 972 pips)
Perdita lorda:
-3 962.00 USD (40 687 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (205.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
153 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-12.12 USD
Profitto medio:
17.72 USD
Perdita media:
-116.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-190.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 050.29 USD (1)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.29 USD
Massimale:
3 050.29 USD (762.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.01% (248.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 152
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
archived -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +138.33 USD
Worst Trade: -3 050 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +205.62 USD
Massima perdita consecutiva: -190.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
115 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.14 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 04:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Buy Gold TP 500 Dollars Each Lot
30USD al mese
0%
0
0
USD
8.3K
USD
6
99%
153
77%
100%
0.53
-12.12
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.