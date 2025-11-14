- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
153
Profit Trade:
119 (77.77%)
Loss Trade:
34 (22.22%)
Best Trade:
138.33 USD
Worst Trade:
-3 050.29 USD
Profitto lordo:
2 108.15 USD (96 972 pips)
Perdita lorda:
-3 962.00 USD (40 687 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (205.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
250.50 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
58 minuti fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
153 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.53
Profitto previsto:
-12.12 USD
Profitto medio:
17.72 USD
Perdita media:
-116.53 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-190.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 050.29 USD (1)
Crescita mensile:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 050.29 USD
Massimale:
3 050.29 USD (762.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.01% (248.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|archived
|-3.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +138.33 USD
Worst Trade: -3 050 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +205.62 USD
Massima perdita consecutiva: -190.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
115 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
6
99%
153
77%
100%
0.53
-12.12
USD
USD
3%
1:500