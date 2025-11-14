- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
66
Profit Trade:
43 (65.15%)
Loss Trade:
23 (34.85%)
Best Trade:
442.40 USD
Worst Trade:
-590.05 USD
Profitto lordo:
2 004.94 USD (110 947 pips)
Perdita lorda:
-1 746.99 USD (105 090 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (1 268.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 268.50 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.05%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
36 (54.55%)
Short Trade:
30 (45.45%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
3.91 USD
Profitto medio:
46.63 USD
Perdita media:
-75.96 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-751.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-751.82 USD (6)
Crescita mensile:
-30.40%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
590.05 USD
Massimale:
944.32 USD (44.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.15% (451.45 USD)
Per equità:
3.90% (129.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|archived
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|709
|archived
|-451
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.9K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +442.40 USD
Worst Trade: -590 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 268.50 USD
Massima perdita consecutiva: -751.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
|
Exness-Real20
|0.00 × 4
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
11
96%
66
65%
100%
1.14
3.91
USD
USD
45%
1:500