Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.19 USD
Worst Trade:
-26.38 USD
Profitto lordo:
33.92 USD (3 445 pips)
Perdita lorda:
-49.60 USD (4 946 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.87%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.57 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.60 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.73 USD
Massimale:
49.60 USD (38.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.19% (49.60 USD)
Per equità:
34.43% (44.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-16
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
