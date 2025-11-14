SegnaliSezioni
Luis Felipe De Andrade Estrela

OoO

Luis Felipe De Andrade Estrela
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
CapitalPointTrading-Live29
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
5.19 USD
Worst Trade:
-26.38 USD
Profitto lordo:
33.92 USD (3 445 pips)
Perdita lorda:
-49.60 USD (4 946 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
98.87%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
9 (90.00%)
Short Trade:
1 (10.00%)
Fattore di profitto:
0.68
Profitto previsto:
-1.57 USD
Profitto medio:
4.24 USD
Perdita media:
-24.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-49.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.60 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.73 USD
Massimale:
49.60 USD (38.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.19% (49.60 USD)
Per equità:
34.43% (44.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -16
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.19 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +29.87 USD
Massima perdita consecutiva: -49.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

s
Non ci sono recensioni
2025.11.14 05:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 03:14
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 03:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
