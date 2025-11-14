SegnaliSezioni
Teerathad Booranawisedkul

EA SM

Teerathad Booranawisedkul
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.40 USD (7 404 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (7.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
4.48%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.40 USD
Profitto medio:
7.40 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.40% (1.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 7
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 7.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.40 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.14 03:14
Share of trading days is too low
2025.11.14 03:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.14 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
