Trade:
185
Profit Trade:
122 (65.94%)
Loss Trade:
63 (34.05%)
Best Trade:
10.49 USD
Worst Trade:
-11.07 USD
Profitto lordo:
623.63 USD (26 780 pips)
Perdita lorda:
-231.29 USD (14 368 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (434.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
434.64 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
97.38%
Ultimo trade:
13 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
69 (37.30%)
Short Trade:
116 (62.70%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-3.67 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-122.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.93 USD (20)
Crescita mensile:
45.11%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
129.62 USD (5.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.61% (132.07 USD)
Per equità:
12.65% (184.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|USDJPY
|33
|NZDJPY
|6
|CADJPY
|4
|GBPCAD
|4
|AUDNZD
|4
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|4
|NZDCAD
|4
|EURAUD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|408
|USDJPY
|95
|NZDJPY
|-11
|CADJPY
|2
|GBPCAD
|9
|AUDNZD
|-20
|EURNZD
|-38
|GBPNZD
|-41
|NZDCAD
|-13
|EURAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|USDJPY
|765
|NZDJPY
|-793
|CADJPY
|202
|GBPCAD
|647
|AUDNZD
|-1.7K
|EURNZD
|-3.3K
|GBPNZD
|-3.6K
|NZDCAD
|-899
|EURAUD
|78
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.49 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +434.64 USD
Massima perdita consecutiva: -122.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
OxSecurities-Live
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.69 × 4939
|
FPMarketsSC-Live
|2.75 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|2.96 × 49
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
RoboForex-ECN
|5.74 × 550
|
Darwinex-Live
|6.07 × 324
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.84 × 1054
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
TASS-Live
|7.19 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.27 × 1470
