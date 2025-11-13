- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
385.85 USD
Worst Trade:
-40.88 USD
Profitto lordo:
1 623.39 USD (210 600 pips)
Perdita lorda:
-365.16 USD (200 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 623.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 623.39 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.36
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
8.86
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
8 (100.00%)
Fattore di profitto:
4.45
Profitto previsto:
157.28 USD
Profitto medio:
270.57 USD
Perdita media:
-182.58 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-46.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.20 USD (2)
Crescita mensile:
1.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.97 USD
Massimale:
141.97 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|210K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +385.85 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 623.39 USD
Massima perdita consecutiva: -46.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
