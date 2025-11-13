SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mpaefx
Mehmet Binbuga

Mpaefx

Mehmet Binbuga
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
19.37 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
62.68 USD (6 386 pips)
Perdita lorda:
-0.82 USD
Vincite massime consecutive:
11 (62.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.68 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.99
Attività di trading:
77.35%
Massimo carico di deposito:
2.79%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
237.92
Long Trade:
5 (45.45%)
Short Trade:
6 (54.55%)
Fattore di profitto:
76.44
Profitto previsto:
5.70 USD
Profitto medio:
5.70 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
0.26 USD (0.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.16% (21.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
EURUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 62
EURUSD 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 6.4K
EURUSD 19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.37 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +62.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
GMI3-Real
2.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
39 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.13 22:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 19:52
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.13 19:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 19:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mpaefx
30USD al mese
6%
0
0
USD
1.1K
USD
1
0%
11
100%
77%
76.43
5.70
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.