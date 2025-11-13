- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
35.10 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
134.12 USD (2 273 pips)
Perdita lorda:
-155.90 USD (1 848 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (134.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
18.63%
Massimo carico di deposito:
10.18%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
11.18 USD
Perdita media:
-51.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-126.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.30 USD (2)
Crescita mensile:
-0.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.60 USD
Massimale:
126.30 USD (4.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (126.30 USD)
Per equità:
2.44% (63.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NASUSD
|6
|USOUSD
|5
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NASUSD
|-64
|USOUSD
|48
|XAUUSD
|-6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NASUSD
|-628
|USOUSD
|218
|XAUUSD
|835
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.10 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +134.12 USD
Massima perdita consecutiva: -126.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 25
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
USGFX-Live2
|0.00 × 1
|
FXGiants-Real4
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|2.04 × 113
|
ICMarkets-Live11
|6.20 × 5
|
VantageFX-Live 4
|8.00 × 4
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|11.50 × 14
|
ICMarkets-Live08
|11.86 × 14
|
Tickmill-Live
|11.89 × 9
|
ICMarkets-Live15
|12.11 × 18
|
Darwinex-Live
|12.56 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|12.79 × 24
|
ICMarkets-Live04
|14.47 × 15
|
Tickmill-Live02
|14.57 × 14
|
ICMarkets-Live17
|19.90 × 20
|
FBS-Real-1
|21.00 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
1
0%
15
80%
19%
0.86
-1.45
USD
USD
5%
1:100