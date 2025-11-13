SegnaliSezioni
Garrett Anthony Shaw

Fulltimetrader81

Garrett Anthony Shaw
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Coinexx-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
12 (80.00%)
Loss Trade:
3 (20.00%)
Best Trade:
35.10 USD
Worst Trade:
-99.60 USD
Profitto lordo:
134.12 USD (2 273 pips)
Perdita lorda:
-155.90 USD (1 848 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (134.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
18.63%
Massimo carico di deposito:
10.18%
Ultimo trade:
32 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
11 (73.33%)
Short Trade:
4 (26.67%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.45 USD
Profitto medio:
11.18 USD
Perdita media:
-51.97 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-126.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.30 USD (2)
Crescita mensile:
-0.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.60 USD
Massimale:
126.30 USD (4.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.84% (126.30 USD)
Per equità:
2.44% (63.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NASUSD 6
USOUSD 5
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NASUSD -64
USOUSD 48
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NASUSD -628
USOUSD 218
XAUUSD 835
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.10 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +134.12 USD
Massima perdita consecutiva: -126.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Coinexx-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 24
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
USGFX-Live2
0.00 × 1
FXGiants-Real4
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
Coinexx-Live
2.04 × 113
ICMarkets-Live11
6.20 × 5
VantageFX-Live 4
8.00 × 4
RoboForex-Pro
11.00 × 3
ICMarkets-Live12
11.50 × 14
ICMarkets-Live08
11.86 × 14
Tickmill-Live
11.89 × 9
ICMarkets-Live15
12.11 × 18
Darwinex-Live
12.56 × 9
Pepperstone-Edge05
12.79 × 24
ICMarkets-Live04
14.47 × 15
Tickmill-Live02
14.57 × 14
ICMarkets-Live17
19.90 × 20
FBS-Real-1
21.00 × 7
Non ci sono recensioni
2025.11.13 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 18:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
