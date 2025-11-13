- Crescita
Trade:
25
Profit Trade:
19 (76.00%)
Loss Trade:
6 (24.00%)
Best Trade:
45.17 USD
Worst Trade:
-18.33 USD
Profitto lordo:
383.89 USD (38 766 pips)
Perdita lorda:
-69.41 USD (6 938 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (278.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
278.82 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.59%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
8.53
Long Trade:
21 (84.00%)
Short Trade:
4 (16.00%)
Fattore di profitto:
5.53
Profitto previsto:
12.58 USD
Profitto medio:
20.20 USD
Perdita media:
-11.57 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.12 USD (2)
Crescita mensile:
157.24%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.40 USD
Massimale:
36.85 USD (7.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD..
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD..
|314
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD..
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Portfolio - RCX Trading Capital
@matheusesteves.fx
@rcxtradingcapital
Non ci sono recensioni
