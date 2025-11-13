SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / T REPPLE MARGIN MANUVER
Muhammad Ichsan

T REPPLE MARGIN MANUVER

Muhammad Ichsan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 7
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
16 (76.19%)
Loss Trade:
5 (23.81%)
Best Trade:
17.21 USD
Worst Trade:
-6.67 USD
Profitto lordo:
37.07 USD (416 199 pips)
Perdita lorda:
-16.45 USD (1 643 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (5.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.63 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
3 (14.29%)
Short Trade:
18 (85.71%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
0.98 USD
Profitto medio:
2.32 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.02 USD (3)
Crescita mensile:
234.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
14.40 USD (62.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.21 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +5.74 USD
Massima perdita consecutiva: -14.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
T REPPLE MARGIN MANUVER
30USD al mese
0%
0
0
USD
29
USD
1
0%
21
76%
100%
2.25
0.98
USD
0%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.