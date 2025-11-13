- Crescita
Trade:
93
Profit Trade:
87 (93.54%)
Loss Trade:
6 (6.45%)
Best Trade:
41.90 USD
Worst Trade:
-29.02 USD
Profitto lordo:
92.65 USD (48 972 pips)
Perdita lorda:
-51.29 USD (27 710 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (19.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
59 (63.44%)
Short Trade:
34 (36.56%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-36.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.67 USD (2)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.43 USD
Massimale:
36.67 USD (6.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
OctaFX-Real
|15.00 × 1
|
Exness-Real18
|15.69 × 1415
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
Gold Intraday scalper
Non ci sono recensioni