SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Intraday Scalper
Jaideep Bhattacharjee

Gold Intraday Scalper

Jaideep Bhattacharjee
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
87 (93.54%)
Loss Trade:
6 (6.45%)
Best Trade:
41.90 USD
Worst Trade:
-29.02 USD
Profitto lordo:
92.65 USD (48 972 pips)
Perdita lorda:
-51.29 USD (27 710 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (19.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.79 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
59 (63.44%)
Short Trade:
34 (36.56%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.44 USD
Profitto medio:
1.06 USD
Perdita media:
-8.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-36.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-36.67 USD (2)
Crescita mensile:
8.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.43 USD
Massimale:
36.67 USD (6.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 21K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.90 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.33 USD
Massima perdita consecutiva: -36.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Gold Intraday scalper


Non ci sono recensioni
2025.11.13 16:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 16:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati