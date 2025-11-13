- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
42.17 USD
Worst Trade:
-21.39 USD
Profitto lordo:
90.30 USD (3 069 pips)
Perdita lorda:
-30.44 USD (541 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (25.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.58 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
25.23%
Massimo carico di deposito:
78.66%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
4.28 USD
Profitto medio:
8.21 USD
Perdita media:
-10.15 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.33 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.05 USD
Massimale:
28.85 USD (2.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.62% (27.17 USD)
Per equità:
3.13% (31.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +42.17 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.72 USD
Massima perdita consecutiva: -24.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
14
78%
25%
2.96
4.28
USD
USD
3%
1:100