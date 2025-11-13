- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.00 USD (328 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (3.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.00 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
60 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.68%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|2
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCAD
|0
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|105
|NZDCAD
|119
|GBPUSD
|93
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CapitalComBY-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 6
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 2
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
SFM-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.13 × 16
|
RoboForexDE-ECN
|0.19 × 63
|
OrtegaCapital-Server
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 204
|
FusionMarkets-Live 2
|0.31 × 16
|
ICMarkets-Live09
|0.33 × 6
|
JustForex-Live
|0.35 × 17
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
|
RoboForexEU-ECN
|0.42 × 254
