Trade:
69
Profit Trade:
36 (52.17%)
Loss Trade:
33 (47.83%)
Best Trade:
47.70 USD
Worst Trade:
-77.92 USD
Profitto lordo:
315.95 USD (10 064 pips)
Perdita lorda:
-418.32 USD (15 114 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (51.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.59 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
21 (30.43%)
Short Trade:
48 (69.57%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-1.48 USD
Profitto medio:
8.78 USD
Perdita media:
-12.68 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-337.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.25 USD (15)
Crescita mensile:
-82.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
231.28 USD
Massimale:
337.25 USD (93.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-102
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +47.70 USD
Worst Trade: -78 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +51.30 USD
Massima perdita consecutiva: -337.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AuricInternationalMarkets-Live Server
|13.27 × 484
