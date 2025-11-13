- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.65 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.65 USD (672 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD
Vincite massime consecutive:
1 (6.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.65 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
65.66%
Massimo carico di deposito:
37.95%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
19.28
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.85
Profitto previsto:
6.65 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.32 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.38% (31.21 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|672
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
Best Trade: +6.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.65 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
A special manual system for those seeking extraordinary returns.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
7%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
1
0%
1
100%
66%
13.85
6.65
USD
USD
21%
1:500