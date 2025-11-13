SegnaliSezioni
Mehmet Binbuga

Mpae34

Mehmet Binbuga
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
6.65 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
6.65 USD (672 pips)
Perdita lorda:
-0.48 USD
Vincite massime consecutive:
1 (6.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.65 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
65.66%
Massimo carico di deposito:
37.95%
Ultimo trade:
14 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
19.28
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
13.85
Profitto previsto:
6.65 USD
Profitto medio:
6.65 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
0.32 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
21.38% (31.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 672
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.65 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +6.65 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
A special manual system for those seeking extraordinary returns.
Non ci sono recensioni
2025.11.13 15:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 15:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.13 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
