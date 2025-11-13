- Crescita
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
24.18 THB
Worst Trade:
-251.19 THB
Profitto lordo:
118.12 THB (1 773 pips)
Perdita lorda:
-273.18 THB (491 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (68.02 THB)
Massimo profitto consecutivo:
68.02 THB (5)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
52.14%
Massimo carico di deposito:
6.65%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-12.92 THB
Profitto medio:
13.12 THB
Perdita media:
-91.06 THB
Massime perdite consecutive:
2 (-21.99 THB)
Massima perdita consecutiva:
-251.19 THB (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.45 THB
Massimale:
251.19 THB (2.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.49% (251.19 THB)
Per equità:
2.56% (256.36 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|9
|USDJPYm#
|2
|EURCHFm#
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|3
|USDJPYm#
|0
|EURCHFm#
|-8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|1.4K
|USDJPYm#
|20
|EURCHFm#
|-153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.18 THB
Worst Trade: -251 THB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.02 THB
Massima perdita consecutiva: -21.99 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
