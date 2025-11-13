SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Flawless 888
Khemathat Thamalongkot

Flawless 888

Khemathat Thamalongkot
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 88 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
XMGlobal-Real 36
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
9 (75.00%)
Loss Trade:
3 (25.00%)
Best Trade:
24.18 THB
Worst Trade:
-251.19 THB
Profitto lordo:
118.12 THB (1 773 pips)
Perdita lorda:
-273.18 THB (491 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (68.02 THB)
Massimo profitto consecutivo:
68.02 THB (5)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
52.14%
Massimo carico di deposito:
6.65%
Ultimo trade:
40 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
4 (33.33%)
Short Trade:
8 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-12.92 THB
Profitto medio:
13.12 THB
Perdita media:
-91.06 THB
Massime perdite consecutive:
2 (-21.99 THB)
Massima perdita consecutiva:
-251.19 THB (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
159.45 THB
Massimale:
251.19 THB (2.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.49% (251.19 THB)
Per equità:
2.56% (256.36 THB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 9
USDJPYm# 2
EURCHFm# 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 3
USDJPYm# 0
EURCHFm# -8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 1.4K
USDJPYm# 20
EURCHFm# -153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.18 THB
Worst Trade: -251 THB
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.02 THB
Massima perdita consecutiva: -21.99 THB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.13 16:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 16:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 15:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 15:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.13 15:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 15:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Flawless 888
88USD al mese
-2%
0
0
USD
9.8K
THB
1
0%
12
75%
52%
0.43
-12.92
THB
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.