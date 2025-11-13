- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-0.75 USD
Profitto lordo:
6.98 USD (696 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD (75 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
93.94%
Massimo carico di deposito:
16.43%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
8.31
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
9.31
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 USD (1)
Crescita mensile:
3.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.75 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.93% (6.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|621
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 11
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-Real15
|0.00 × 10
|
ThreeTrader-Demo
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 11
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
