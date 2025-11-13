SegnaliSezioni
Abdussuhud

Goldain Ex

Abdussuhud
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
-0.75 USD
Profitto lordo:
6.98 USD (696 pips)
Perdita lorda:
-0.75 USD (75 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (5.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.10 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.22
Attività di trading:
93.94%
Massimo carico di deposito:
16.43%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
8.31
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
9.31
Profitto previsto:
1.25 USD
Profitto medio:
1.75 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.75 USD (1)
Crescita mensile:
3.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.75 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.93% (6.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 6
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 621
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.05 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.10 USD
Massima perdita consecutiva: -0.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LQDLLC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 11
XMGlobal-Real 26
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
Alpari-Trade
0.00 × 1
Exness-Real15
0.00 × 10
ThreeTrader-Demo
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 11
ForexChief-DirectFX
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 2
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
Exness-Real24
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
268 più
Growing By Doing
Non ci sono recensioni
2025.11.13 13:31
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
