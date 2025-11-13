SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Zwj
Zhi Yi Chen

Zwj

Zhi Yi Chen
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
XMGlobal-MT5 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
25
Profit Trade:
22 (88.00%)
Loss Trade:
3 (12.00%)
Best Trade:
3.63 USD
Worst Trade:
-5.06 USD
Profitto lordo:
26.77 USD (74 321 pips)
Perdita lorda:
-6.98 USD (60 236 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (12.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.55 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
7.54%
Massimo carico di deposito:
4.31%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
9 (36.00%)
Short Trade:
16 (64.00%)
Fattore di profitto:
3.84
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
1.22 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-5.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.06 USD (1)
Crescita mensile:
10.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
5.06 USD (2.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.34% (5.06 USD)
Per equità:
2.38% (4.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 15
BTCUSD# 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 19
BTCUSD# 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.8K
BTCUSD# 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.63 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.55 USD
Massima perdita consecutiva: -5.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.16 05:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 04:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.14 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.13 13:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 13:31
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.13 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Zwj
30USD al mese
10%
0
0
USD
216
USD
1
0%
25
88%
8%
3.83
0.79
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.