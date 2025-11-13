- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
5 (38.46%)
Loss Trade:
8 (61.54%)
Best Trade:
1 000.21 USD
Worst Trade:
-514.42 USD
Profitto lordo:
4 921.54 USD (16 184 pips)
Perdita lorda:
-3 810.24 USD (11 502 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 951.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 951.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.14%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.63
Long Trade:
9 (69.23%)
Short Trade:
4 (30.77%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
85.48 USD
Profitto medio:
984.31 USD
Perdita media:
-476.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 735.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 735.18 USD (4)
Crescita mensile:
1.11%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
500.16 USD
Massimale:
1 751.29 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.37% (378.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 000.21 USD
Worst Trade: -514 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +2 951.60 USD
Massima perdita consecutiva: -1 735.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.58 × 629
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
