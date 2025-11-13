SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pohl robo
Teles Pohl Maciel

Pohl robo

Teles Pohl Maciel
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
15 (42.85%)
Loss Trade:
20 (57.14%)
Best Trade:
2.42 USD
Worst Trade:
-15.68 USD
Profitto lordo:
8.75 USD (44 pips)
Perdita lorda:
-159.61 USD (698 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.92
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
14 (40.00%)
Short Trade:
21 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.05
Profitto previsto:
-4.31 USD
Profitto medio:
0.58 USD
Perdita media:
-7.98 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-63.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.93 USD (8)
Crescita mensile:
-75.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
150.86 USD
Massimale:
150.86 USD (75.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -654
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.42 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3.34 USD
Massima perdita consecutiva: -63.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
FusionMarkets-Live
0.31 × 94
Exness-MT5Real3
0.40 × 267
FPMarkets-Live
0.42 × 308
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
0.55 × 1285
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 155
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.81 × 166
VantageFX-Live
0.94 × 17
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
ICMarketsSC-MT5
1.19 × 960
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Eightcap-Live
1.41 × 175
PepperstoneUK-Live
1.42 × 86
Darwinex-Live
1.43 × 56
Exness-MT5Real6
1.60 × 10
38 più
Non ci sono recensioni
2025.11.13 12:31
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 12:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
